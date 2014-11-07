У Донецькій області терористи захопили філію комбінату «Новий» - міліція

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на оперативне зведення за минулу добу.

Правоохоронцями за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.341 КК України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).

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Також в міліції повідомили, що з раніше захопленого приміщення комбінату «Новий» у м. Докучаєвську бойовики викрали понад 1 млн банок консервів і майже 51 тонни яловичого м`яса.

За цим фактом також відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).