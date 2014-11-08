У Мар'їнці під час артобстрілу загинула місцева мешканка
22:55, 08 листопада 2014Суспільство
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В місті Мар'їнка Донецької області в результаті артобстрілу, проведеного бойовиками, загинула місцева жителька, яка в цей час перебувала у власному будинку.
REUTERS
Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області. Так, згідно оперативном зведенням за минулу добу, в Мар'їнський райвідділ міліції від лікаря швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що внаслідок артилерійського обстрілу, вчиненого терористами, в своєму будинку загинула 59-річна місцева мешканка.
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