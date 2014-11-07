У всіх районах Донецька чути канонаду з важкої зброї - міськрада
22:43, 07 листопада 2014Суспільство
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У Донецьку в даний час напружена обстановка, за повідомленнями жителів, в усі районах міста чути канонаду з важкої зброї.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
У повідомленні зазначається, що ввечері сталося аварійне відключення 33 трансформаторних підстанцій в Київському районі. Аварійні бригади виїхали на місце, для з`ясування причини і відновлення електропостачання.
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