У всіх районах Донецька чути канонаду з важкої зброї - міськрада

22:43, 07 листопада 2014
Суспільство
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У Донецьку в даний час напружена обстановка, за повідомленнями жителів, в усі районах міста чути канонаду з важкої зброї.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що ввечері сталося аварійне відключення 33 трансформаторних підстанцій в Київському районі. Аварійні бригади виїхали на місце, для з`ясування причини і відновлення електропостачання.

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