У всіх районах Донецька чути канонаду з важкої зброї - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що ввечері сталося аварійне відключення 33 трансформаторних підстанцій в Київському районі. Аварійні бригади виїхали на місце, для з`ясування причини і відновлення електропостачання.

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