Журналісти знайшли "щасливу" пенсіонерку з агітаційного ролика Порошенка: вона ледве зводить кінці з кінцями (відео)

Жінка бідкається, що обіцяних доплат не дочекалася.

Раїса Кузьменко з Чернігова, яка стала символом "щасливого" пенсіонера в агітаційному телеролику президента, позичила три тисячі гривень на ліки і досі чекає підвищення пенсії.

Їй, каже, на зйомках, подали надію, що мають виплачувати більше. Але цього не сталося, йдеться в сюжеті ТСН.

У її холодильнику молоко, запаси консервації. Фруктів чи мяса давно не було.

"За що мені жити? Я взяла пляшку молока, то вистачає на тиждень. Домашнє, все на ринку купується. Я теж яблучка хочу, якусь апельсинку", - каже жінка.

Раїса Кузьменко отримує тисячу дев'ятсот гривень пенсії, з яких півтори платить за комуналку.

А це зйомки в лютому. Телевізійний ролик на підтримку президента, де Раїса Віталіївна - взірець щасливого пенсіонера.

"Я пропрацювала 43 роки. Нарешті отримала більшу пенсію", - каже жінка в ролику.

Про скандальні зйомки начебто соціального ролика за участі також відомих українців повідомлялося взимку. Тоді співачка Анастасія Приходько заявила, що судитиметься з Адміністрацією президента, бо ролик виявився агітаційним. Нині й бабуся ставить собі запитання: навіщо те все було?

"Сказали: на рекламу ми вас проведемо. Може, копійку б яку заплатили, хоч що-небудь за це. Я нічого не відчула хорошого. "Краще", - отак і сказала. Так, як він мені сказав. Я хотіла своїми словами, а він: "скажіть отак", - згадує жінка.

Режисер, який говорив. що треба озвучити пенсіонерці, приїхав із Києва. Як її знайшов, вона не знає. Сам режисер від коментарів відмовився, але попередньо у листуванні з журналістами написав, що сам був здивований малою пенсією Раїси Кузьменко і сподівається, її піднімуть.

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"Таким категоріям людей мають підняти. Гройсман навіть указ місяця півтора тому підписував...І також я не голова Пенсійного фонду... Хай їй помагають її сини, яких у неї багато і які покинули її одну із цією пенсією", - написав режисер.

"Люди бачили і весь світ бачив. "Бачили ми тебе", - кажуть - "Що ти сказала в трьох словах, ми нічого не зрозуміли. А чого ти не сказала, щоб додали пенсію для всіх нас?". Я пішла в магазин, буханка хліба 12 грн, м’яса я не можу купити. Курячі крильця тільки можеш ще взяти і ті по 47 грн, те крило нещасне, і що там в тому крилі? Знижки шукаємо. Щось знайшла – ото моє. Це як собака по вулиці ходить, збирає, десь знайшов кісточку - оце нам", - каже бабця.

Їй 82 роки, з яких 43 пропрацювала вахтеркою і швачкою. Живе сама, хоча має чотирьох дітей і шістьох онуків. Грошей у них, пояснює, не бере, бо ті самі ледь виживають. Та без помочі дітей не прожити. Бабуся щойно перехворіла - гроші на ліки позичила.

"Три тисячі позичила, а тепер треба віддати. І де їх узяти? Може, діти приїдуть і скинуться", - каже жінка.

У її гаманці залишилася сотня на два тижні – до найближчої пенсії.

У Пенсійному фонді заявляють, що підняли жінці пенсію ще восени, влітку зросте лише "мінімалка".

У бабусі з президентського ролика підвищення не буде. Її пенсія, пояснюють, уже вища від прожиткового мінімуму. Доплата планується аж у грудні, за 13 років понаднормового стажу роботи. Спеціально для Раїси Кузьменко чиновниця рахує, що її пенсія зросте на 9 гривень 90 копійок.

Бабуся по 40-50 гривень інколи заробляє сама. Коли дозволяє здоров'я - бере швацькі замовлення в знайомих. Вона очолює ще й хор "Діти війни" - 30 таких, як вона пенсіонерів, щороку дають до 40 концертів, за співи їм дарують гостинці.