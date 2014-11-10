За вихідні на Луганщині поранено трьох військових

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ Тетяна Погукай, 8 листопада з 19.30 до 19.40 з Луганська було здійснено обстріл (10 пострілів) у напрямку мосту через Сіверський Донець у смт Станиця Луганська, в результаті обстрілу було поранено двох військовослужбовців (1975, 1991 р.н.).

За даними Погукай, 10 листопада в лікарню був також госпіталізований 23-річний військовослужбовець Збройних Сил України з кульовим пораненням голови і закритою черепно-мозковою травмою.

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Встановлено, що тілесні ушкодження він дістав 9 листопада.

Ці факти зареєстровано.

Крім того, 9 листопада бойовики здійснили мінометні та артилерійські обстріли підконтрольних Україні населених пунктів: Трьохізбенка Новоайдарського району; Біла гора Попаснянського району (20 пострілів); смт. Борівське (20 пострілів); Тошківка Попаснянського району (40 пострілів). Жертв і постраждалих немає. Ці факти також зареєстровано.