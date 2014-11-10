Сьогодні святкують Всесвітній день молоді
13:16, 10 листопада 2014Суспільство
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30% молоді живе в селах, а 70% - у містах.
Сьогодні святкує молодь усього світу / Фото УНІАН
Молоді люди віком від 14 до 35 років сьогодні відзначають Всесвітній день молоді. 30% із них живе в селах і 70% - у містах.
Цьогоріч українські дівчата та хлопці вразили своєю байдужістю до парламентських виборів - лише 35% усього молодого населення України виконало свій громадянський обов'язок.
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Чим нинішні юнаки та дівчата відрізняються від своїх однолітків, які дорослішали в 90-х, і чи може сучасна молодь стати надією країни - дивіться у спеціальному репортажі.
Сьогодні відзначають Всесвітній день молоді
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