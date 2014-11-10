Сьогодні святкують Всесвітній день молоді

Молоді люди віком від 14 до 35 років сьогодні відзначають Всесвітній день молоді. 30% із них живе в селах і 70% - у містах.

Цьогоріч українські дівчата та хлопці вразили своєю байдужістю до парламентських виборів - лише 35% усього молодого населення України виконало свій громадянський обов'язок.

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Чим нинішні юнаки та дівчата відрізняються від своїх однолітків, які дорослішали в 90-х, і чи може сучасна молодь стати надією країни - дивіться у спеціальному репортажі.