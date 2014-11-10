Данія спростить процедуру видачі віз українцям
14:03, 10 листопада 2014Суспільство
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Міністри закордонних справ України і Данії Павло Клімкін та Мартін Лідегор підписали угоду про спрощення видачі віз.
МЗС країн підписали угоду про спрощення видачі віз
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністри повідомили на спільній прес-конференції у Києві.
“Данія завжди була однією з рушійних сил нашої підтримки, у тому числі всередині Європейського Союзу. І те, що ми сьогодні підписали угоду про спрощення видачі віз, це ще один доказ цієї підтримки”, - сказав Клімкін.
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“Я думаю, що угода, яку ми підписали сьогодні з паном міністром, є дуже символічною, вона зробить легшими подорожі данців до України і українців до Данії”, - сказав Лідегор.
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