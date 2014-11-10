Данія спростить процедуру видачі віз українцям

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністри повідомили на спільній прес-конференції у Києві.

“Данія завжди була однією з рушійних сил нашої підтримки, у тому числі всередині Європейського Союзу. І те, що ми сьогодні підписали угоду про спрощення видачі віз, це ще один доказ цієї підтримки”, - сказав Клімкін.

Читайте такожМЗС пояснив, чому Польща вимагає додаткові документи для видачі Шенгенських віз

“Я думаю, що угода, яку ми підписали сьогодні з паном міністром, є дуже символічною, вона зробить легшими подорожі данців до України і українців до Данії”, - сказав Лідегор.