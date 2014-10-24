Німеччина скасовує для українців плату за довгострокові візи з 1 листопада

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики та комунікацій Міністерства закордонних справ України, у контексті заходів щодо лібералізації візового режиму для громадян України з іноземними державами МЗС України проведена робота, за результатами якої Федеративна Республіка Німеччина скасувала з 1 листопада 2014 року оплату за оформлення національних довгострокових віз з метою працевлаштування, навчання, возз'єднання сім'ї і т.д.

Як уточнили в МЗС, дане рішення було прийняте німецькою стороною виключно для громадян нашої держави з урахуванням розпорядження Кабінету міністрів України від 22 жовтня № 1016-р «Про оформлення довгострокових віз для в'їзду в Україну громадянам Федеративної Республіки Німеччина».

Таким чином, Німеччина стала шостою державою-членом ЄС після Латвії, Литви, Естонії (рішення також прийняте в односторонньому порядку), Словаччини та Польщі, які підтримали ініціативу Києва про скасування візових зборів за оформлення національних (терміном дії більше трьох місяців) віз.

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«Практична реалізація домовленості з ФРН про скасування плати за оформлення довгострокових віз надасть українській стороні додаткових аргументів у переговорному процесі з іншими країнами Євросоюзу щодо подальшої лібералізації режиму поїздок українських громадян до ЄС, а також має важливе значення у контексті безвізового діалогу з ЄС і прискорить інтеграцію нашої держави в єдиний європейський простір», - наголошується в повідомленні.

Раніше МЗС України пояснив, чому Польща вимагає додаткові документи для видачі Шенгенських віз.