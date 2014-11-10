До кінця тижня похолодання в Україні посилиться та досягне 6 градусів морозу
10-16 листопада в Україні очікується поступове похолодання.
Вже у вівторок температура повітря знизиться на 2-7 градусів. Протягом дня очікується +7+12, на півдні та заході до +16 градусів, повідомляє Opogode.ua.
Наприкінці тижня похолодання посилиться і досягне мінусів. У неділю температура повітря знизиться вночі до 0-6 градусів морозу, а вдень до 4 морозу - 4 тепла.
В Україні домінуючим буде високий атмосферний тиск, тому істотних опадів не очікується, лише можливо серед тижня періодичне збільшення хмарності і мряка.
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Місцями передбачаються тумани і димки.
У Києві 10 листопада - без опадів. Температура повітря +10+13 градусів. З вівторка почнеться поступове зниження температури повітря до +7+9, а в кінці тижня до 0-2 градусів тепла. Істотні опади протягом тижня в столиці малоймовірні, лише місцями серед тижня - мряка. Вночі та вранці очікуються тумани.