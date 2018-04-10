Кримчан вперше призовуть служити в ракетні війська Росії

Всього в ході призовної кампанії близько 2,5 тис. призовників будуть направлені в навчальні центри для підготовки до служби в Ракетних військах стратегічного призначення.

Жителів анексованого Криму вперше відправлять служити в Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) Росії.

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Про це заявили в Міністерстві оборони РФ. Відзначається, що в ході весняного призову 2018 року для комплектування з'єднань і військових частин Ракетних військ стратегічного призначення буде спрямовано понад 8 тис. новобранців.

"У ході нинішньої призовної кампанії близько 2,5 тис. призовників будуть направлені в навчальні центри, які здійснюють підготовку молодших військових спеціалістів для РВСП", - йдеться в повідомленні.

За даними російського Міноборони, 200 чоловік планується набрати з системи початкової професійної освіти на такі спеціальності як, екскаваторники, грейдеристи, медики і кухарі.

Скільки саме жителів окупованого Криму буде призвано в російську армію цієї весни - не уточнюється.

Повідомляється, що РВСП - рід військ Збройних сил Росії, головний компонент її стратегічних ядерних сил.

Раніше в російську армію в рамках осіннього призову у 2017 році відправили більше 2 тис. жителів окупованого Криму.

У Міністерстві закордонних справ України висловлювали рішучий протест з приводу призову кримчан в російську армію.