Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни – соцопитування

Якщо в Україні до Сталіна ставляться позитивно лише 14% українців, то серед росіян ця цифра приблизно втричі більша (40%).

Українці ставляться до постаті радянського диктатора Йосипа Сталіна набагато гірше, ніж громадяни РФ.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який провів відповідне опитування громадської думки в Україні, та порівняв його результати з результатами подібного дослідження, проведеного в РФ «Левада-Центром».

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Так, якщо в Україні до Сталіна ставляться позитивно лише 14% українців, то серед росіян ця цифра приблизно втричі більша (40%). Лише 28% українців вважають Сталіна «мудрим керівником, який привів СРСР до процвітання» (на противагу, у Росії - 58%). Потребу в керівнику такого типу, як Сталін, висловлюють 23% українців і 33% росіян, а «жорстоким нелюдським тираном» його назвали 77% українців і лише 44% росіян.

Зазначається, емоційний спектр у ставленні українців до Сталіна тяжіє до негативного полюсу – 42% респондентів визначили своє ставлення до нього як «страх», чи «ворожість, роздратування», або «відраза, ненависть».

Всеукраїнське соцопитування КМІС проводилось З 5 по 21 лютого 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2043 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим). У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Опитування громадської думки в РФ проводилось протягом 23-27 березня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 1600 респондентів віком від 18 років і старше, які мешкають у 136 населених пунктах.

Нагадаємо, за даними дані щоденного опитування «ВЦВГД-Супутник», більшість росіян готові забути злочини Сталіна.