Бойовики щодня обстрілюють Артемівський район
21:50, 10 листопада 2014Суспільство
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В Артемівському районі Донецької області кілька територій щодня перебувають під обстрілами терористів.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької обласної держадміністрації, в Артемівському районі території Коммуннівської і Новогригорівської сільських рад щодня перебувають під обстрілами.
Також складна ситуація зберігається в прикордонній зоні в селах Зайцеве, Новолуганське, Кодема, Клинове, селищі Луганське.
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