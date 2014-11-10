Бойовики щодня обстрілюють Артемівський район

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької обласної держадміністрації, в Артемівському районі території Коммуннівської і Новогригорівської сільських рад щодня перебувають під обстрілами.

Також складна ситуація зберігається в прикордонній зоні в селах Зайцеве, Новолуганське, Кодема, Клинове, селищі Луганське.

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