У Росії відповіли на погрози про ймовірний напад на Кримський міст

Експерти вважають, що найбільш уразливим майбутній міст буде для нападу не з моря, а із суші.

Глава ФСБ Олександр Бортніков заявив, що силовики готові відбити будь-яку спробу нападу на Кримський міст.

Це стало відповіддю на нові погрози влаштувати диверсію або завдати ракетного удару, коли мостом відкриється автомобільний рух. Найімовірнішим сценарієм нападу аналітики вважають спробу використовувати для удару вантажівку, начинену вибухівкою, передає "Взгляд".

Бортніков запевняє, що силовики повністю контролюють обстановку в районі Кримського моста й готові припинити спроби диверсій. Контролюється як акваторія Керченської протоки, так і повітряний простір над нею.

На думку експертів, найбільш уразливим майбутній міст виявиться для нападу не з моря, а із суші. Найпростішим способом буде спроба підірвати на мосту вантажівку, начинену вибухівкою.

Читайте також"Виконано на 75%": окупанти похвалилися новим етапом будівництва Кримського моста (фоторепортаж, відео)

"Щоб підірвати хоча б один проліт, потрібна буде велика кількість – від декількох десятків до декількох сотень кілограмів тротилу", - заявив перший віце-президент Академії геополітичних проблем, доктор військових наук Костянтин Сівков.

У зв'язку з цим експерт не відкидає, що при в'їзді на міст силовикам доведеться перевіряти великовантажні автомобілі – або все підряд, або вибірково.

"Що стосується підходу до мосту з води, у будь-якої військово-морської бази існують сили і засоби для протидії підводним диверсійним засобам. Вони і будуть розгорнуті біля моста", - додав він.

"Способів вчинити теракт, якийсь підрив або псування інфраструктури можуть бути десятки", – вважає віце-президент Міжнародної асоціації ветеранів підрозділу антитерору "Альфа" підполковник запасу Олексій Філатов.

"Враховуючи, що це не вокзал або футбольний стадіон, а інфраструктура великої протяжності, захист буде досить складним і дорогим", – вважає експерт.

Нагадаємо, наприкінці минулого року екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав Кримський міст вразливим для ударів військової авіації, а також для ракет наземного й морського базування.

6 квітня в "Добровольчому русі ОУН" пригрозили терактами у день відкриття Кримського мосту. Зокрема, його члени погрожували атаками на дипмісії РФ в Україні та за її межами.