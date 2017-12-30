"Ми панькатися не будемо": слова українського генерала про вразливість Кримського мосту викликали у окупантів істерику

Чиновники з оборонних відомств Росії вибухнули істеричними коментарями у відповідь на слова українського генерала Ігоря Романенко про уразливість Кримського мосту з військової точки зору.

Слова російських чиновників наводить "РИА Новости".

Так, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич назвав слова Романенко "дитячим лепетом не зовсім адекватного генерала, не до кінця розуміє наслідки можливих таких дій".

При цьому він зазначив, що хоча міст - цивільний, а не військовий об'єкт, на загрозу йому неодмінно буде відповідь.

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"Як тільки злетить якась ракета або літак з бажанням завдати удару по Кримському мосту <...> ми панькатися не будемо, тому що це зазіхання на нашу територіальну цілісність і загроза для життя громадян Росії", - заявив він.

Голова комісії з інформаційної політики Олексій Пушков назвав слова українського генерала "порожньою загрозою".

"Будь-який випад проти моста став би актом війни. Київ має це розуміти", - заявив Пушков.

А так званий депутат "Держради Криму" Владислав Ганжара і взагалі азвав слова Романенка "ворожими".

"Я вважаю заяву українського генерала ворожою і в той же час абсурдною... На сьогоднішній день Крим є авіаносцем в Чорному морі з точки зору безпеки. Ми з боку української держави подібні погрози щодо якихось ракетних стрільб поруч з республікою чули багато разів. Але Київ може лише робити ворожі заяви, демонструючи обличчя власного режиму", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ і військовий експерт Ігор Романенко дав оцінку ризиків, які несе для України та її безпеки будується Росією Керченський міст, а також розповів про його вразливість. Як зазначив експерт, з військової точки зору, міст є досить уразливим для авіації, ракет наземного і морського базування.