"Призначений" бойовиками ректор університету в Донецьку не має наміру керувати вузом

Призначений бойовиками терористичної організації «Донецька народна республіка» новий ректор Донецького національного університету (ДонНУ) Юрій Лисенко вважає незаконним своє призначення і не має наміру керувати цим вузом.

Про це йдеться у відповідному зверненні, розміщеному на офіційному сайті ДонНУ.

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У повідомленні нагадали, що 10 вересня 2014 року був незаконно захоплений Донецький національний університет, у результаті чого озброєними представниками терористичної організації «ДНР» були опечатані приймальні ректора, проректорів, бухгалтерія та інші структурні підрозділи, що забезпечують функціонування і життєдіяльність ДонНУ.

Захоплення супроводжувався "Наказом" так званого "Міністра освіти" терористичної організації "ДНР" про відсторонення від посади ректора ДонНУ професора Романа Гринюка та призначення професора Юрія Лисенка.

«Лисенко офіційно заявив, що інформація про його ректорство не має під собою ніяких правових підстав і домовленостей», - підкреслено у даному зверненні.

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І зазначено, що Лисенко залишається працювати професором ДонНУ.

Також сказано, що з 11 вересня 2014 р . Донецький національний університет повертається в режим роботи, про який було заявлено 4 вересня 2014 р . Тоді було заявлено, що Донецький національний університет через військові дії у регіоні переходить на дистанційну форму навчання студентів. Ректор ДонНУ Гринюк пояснив, що «забезпечення такого формату для університету є реальним і доцільним з 29 вересня 2014 р.».