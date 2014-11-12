Представники Ради Європи взимку відвідають Київ і Москву
Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європи Бельгії Дідьє Рейндерс має намір відвідати як Київ, так і Москву, а на початку наступного року повести засідання РЄ на рівні міністрів закордонних справ з українським питанням на порядку денному.
Про це сам Рейндерс заявив у середу в Брюсселі журналістам з нагоди початку президентства. Бельгія буде головувати в РЄ з листопада 2014 по травень 2015 року.
"Ми будемо намагатися організувати на початку наступного року засідання міністрів закордонних справ за участю генерального секретаря Ради Європи, може, з питання України", - сказав він.
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Міністр також повідомив, що в якості головуючого Бельгія буде намагатися поглибити співпрацю з різними інституціями. "Ми, перш за все, поглибимо відносини з усіма інституціями - ЄС та ОБСЄ. Можливо робити більше для України, і наше завдання це зробити. Ми підготуємо багато контактів вже у грудні, організуємо візит в Київ та Москву у першу частину президентства", - додав міністр.
Генеральний секретар Торбйон Ягланд (Thorbjørn Jagland) у свою чергу висловив впевненість у тому, що дуже важливо консолідувати українську державу.