Українка вийшла у фінал всесвітнього конкурсу вчителів з призовим фондом $1 мільйон
14:07, 15 грудня 2016Суспільство
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Вчителька з Кропивницького Ганна Дудич увійшла в число 50 фіналістів всесвітнього педагогічного конкурсу Global Teacher Prize.
У топ-50 найкращих у світі вчителів увійшла українка Ганна Дудич / Фото globalteacherprize.org
Вчителька гімназії імені Тараса Шевченка впроваджує навчання за новітніми технологіями і успішно встановлює зв'язки зі школами в інших країнах. Деякі з її проектів були визнані на міжнародному рівні, йдеться на сайті конкурсу.
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50 фіналістів обрали з понад 20 тисяч претендентів зі 179 країн.
Конкурс проводиться вже третій рік, в цьому році його призовий фонд складає $1 млн. Нагородження переможців відбудеться в березні у Дубаї.
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