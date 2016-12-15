Українка вийшла у фінал всесвітнього конкурсу вчителів з призовим фондом $1 мільйон

Вчителька гімназії імені Тараса Шевченка впроваджує навчання за новітніми технологіями і успішно встановлює зв'язки зі школами в інших країнах. Деякі з її проектів були визнані на міжнародному рівні, йдеться на сайті конкурсу.

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50 фіналістів обрали з понад 20 тисяч претендентів зі 179 країн.

Конкурс проводиться вже третій рік, в цьому році його призовий фонд складає $1 млн. Нагородження переможців відбудеться в березні у Дубаї.