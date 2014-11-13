Нацгвардія провела навчання екіпажів нових БТР-3Е1
18:38, 13 листопада 2014Суспільство
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Вперше з моменту отримання на озброєння БТР-3Е1 на базі навчального центру в м. Золочів завершилось навчання екіпажів цієї бронемашини в кількості 45 людей.
Усі члени екіпажів БТР-3Е1 вирушать на Донбас / vv.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії.
В програму навчання з урахуванням вимог сьогодення включено ведення стрільби вдень та вночі, з місця та в русі по цілям на різних відстанях.
В якості інструкторів виступали військовослужбовці Навчального центру, які мають досвід участі в бойових діях в зоні АТО в складі екіпажів БТР.
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Після оголошення наказу про завершення зборів усі військовослужбовці отримали посвідчення про закінчення навчання. Вже за декілька днів усі члени екіпажів БТР-3Е1 вирушать на Донбас.
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