Нацгвардія провела навчання екіпажів нових БТР-3Е1

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії.

В програму навчання з урахуванням вимог сьогодення включено ведення стрільби вдень та вночі, з місця та в русі по цілям на різних відстанях.

В якості інструкторів виступали військовослужбовці Навчального центру, які мають досвід участі в бойових діях в зоні АТО в складі екіпажів БТР.

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Після оголошення наказу про завершення зборів усі військовослужбовці отримали посвідчення про закінчення навчання. Вже за декілька днів усі члени екіпажів БТР-3Е1 вирушать на Донбас.