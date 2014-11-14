В окупованому Криму голодує сафарі-парк: частину тигрів і левів можуть вивезти за кордон

У Білогірському сафарі-парку, що знаходиться у Криму, голодують хижаки. Шість десятків левів та тигрів страждають від банальної нестачі м'яса, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Протягом кількох місяців бідним тваринам доводиться харчуватися пташиним м'ясом та м'ясними субпродуктами. Десятки хижаків отримують списані з кримських супермаркетів продукти, але їх катастрофічно не вистачає, адже щодня тваринам необхідно більше 500 кілограмів м'яса.

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За словами директора парку Олега Зубкова, після анексії Криму постачання м'яса з України припинилося, а завозити його з Росії буде надто дорого. Тому директор не відкидає, що кількість мешканців сафарі-парку доведеться скоротити та вивезти частину з них за кордон.