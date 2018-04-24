Стало відомо, скільки постраждалих у резонансній ДТП в Кривому Розі ще залишаються в лікарні

Ще двох постраждалих сьогодні виписали з лікарні.

У лікарні №2 Кривого Рогу Дніпропетровської області, станом на сьогодні, перебувають 13 постраждалих у ДТП, внаслідок якої 17 квітня загинули 9 осіб.

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Про це УНІАН повідомив заступник завідувача приймальним відділенням лікарні Володимир Степанов.

За його словами, троє з госпіталізованих перебувають у вкрай тяжкому стані в реанімації. 10 осіб знаходяться в стані середньої тяжкості. Сьогодні з лікарні виписали двох постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса, який перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами").

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП. 20 квітня рішенням суду його взято під варту без права застави.