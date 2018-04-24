Стало відомо, скільки постраждалих у резонансній ДТП в Кривому Розі ще залишаються в лікарні

15:33, 24 квітня 2018
Суспільство
1319 0
фото УНИАН

У лікарні №2 Кривого Рогу Дніпропетровської області, станом на сьогодні, перебувають 13 постраждалих у ДТП, внаслідок якої 17 квітня загинули 9 осіб.

Читайте такожЗ'явилися нові подробиці смертельної ДТП в Кривому Розі: водій Mazda визнав, що їхав на миготливий жовтий (відео)

Про це УНІАН повідомив заступник завідувача приймальним відділенням лікарні Володимир Степанов.

За його словами, троє з госпіталізованих перебувають у вкрай тяжкому стані в реанімації. 10 осіб знаходяться в стані середньої тяжкості. Сьогодні з лікарні виписали двох постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса, який перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами").

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП. 20 квітня рішенням суду його взято під варту без права застави.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Смертельна ДТП в Кривому Розі
Теги: #ДТП#постраждалі#Кривий Ріг