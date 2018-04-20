Смертельна ДТП у Кривому Розі: суд заарештував водія легковика

18:09, 20 квітня 2018
Суспільство
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Суд взяв під варту водія легковика / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.

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Суд постановив, що у зв’язку з тяжким станом здоров’я підозрюваного, він перебуватиме у лікувальному закладі під охороною до рішення медиків.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса 8 людей загинуло, 16 осіб були госпіталізовані. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний потерпілий.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

У той же день поліція повідомила про підозру водієві автомобіля Маzdа, який спричинив смертельне ДТП.

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Теги: #ДТП#Кривий Ріг