У Бердичеві правоохоронці припинили діяльність нелегального грального закладу

З приміщення закладу, що діяв у центрі міста, вилучено понад 15 одиниць комп’ютерної техніки, відеореєстратор та чорнову документацію, що свідчила про незаконну діяльність.

У Бердичеві Житомирської області вчора, 24 квітня, правоохоронці припинили діяльність нелегального грального закладу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, гральний заклад був розташований у центрі міста.

Під час обшуку встановлено, що у приміщенні під вивіскою «Золота підкова» обладнаний зал для організації незаконного грального бізнесу.

Зокрема, у приміщенні виявлено та вилучено понад 15 одиниць комп’ютерної техніки (системних блоків, моніторів, клавіатур), відеореєстратор, жорсткий диск, чорнову документацію, а також спеціально обладнані столи та інші технічні пристрої, які використовувалися для забороненої в Україні незаконної діяльності.

За вказаним фактом місцевий відділ поліції розслідує кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 КК України, процесуальне керівництво здійснює Бердичівська місцева прокуратура.

Наразі тривають необхідні слідчі дії, встановлюються особи, причетні до незаконного грального бізнесу.

Вирішується питання щодо подання до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно.​