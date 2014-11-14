На Луганщині під обстріл бойовиків потрапив голова РДА
16:29, 14 листопада 2014Суспільство
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Бойовики з "Граду" обстріляли у будинок, де ночував голова Станично-Луганської РДА Євген Бідашко.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської ОДА.
"Цієї ночі під обстріл терористів потрапив голова Станично-Луганської райдержадміністрації Євген Бідашко. Після двох годин ночі с.Макарово (передмістя Станиці Луганської) бойовики ЛНР обстріляли із систем залпового вогню “Град", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБойовики обстріляли село на Луганщині: загинула дівчинка, її мати тяжко пораненаЯк уточнюється, будівля частково зруйнована, через вибиті вікна всередину залетіли осколки. Також відомо, що внаслідок атаки Бідашко не постраждав.
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