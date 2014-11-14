На Луганщині під обстріл бойовиків потрапив голова РДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської ОДА.

"Цієї ночі під обстріл терористів потрапив голова Станично-Луганської райдержадміністрації Євген Бідашко. Після двох годин ночі с.Макарово (передмістя Станиці Луганської) бойовики ЛНР обстріляли із систем залпового вогню “Град", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики обстріляли село на Луганщині: загинула дівчинка, її мати тяжко пораненаЯк уточнюється, будівля частково зруйнована, через вибиті вікна всередину залетіли осколки. Також відомо, що внаслідок атаки Бідашко не постраждав.