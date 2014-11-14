Вночі бойовики інтенсивно обстрілювали Станично-Луганський район

Як повідомила прес-служба голови Луганської обласної держадміністрації, інтенсивніше всього обстрілювався Станично-Луганський район. Обстрілу зазнали населені пункти Трьохізбенка, Кряківка, Оріхове-Донецьке, Золоте, Чорнухіне. Значних руйнувань житлових будинків немає, однак пошкоджено газопостачання та електропостачання. Частково або повністю без світла залишаються Сокільники, Новоолександрівка, Калиново-Борщові, Гірниче, Іванівка та частина Станично-Луганського району.

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Після невеликого затишшя ввечері і вночі відновили інтенсивні обстріли Станиці Луганської та району. "Саму Станицю протягом ночі обстрілювали 6 разів. Ще з 12 листопада без електроенергії тут залишаються 10 вулиць. Знеструмлено також село Малинове і Ольховської дачний масив. Відновити електроенергію поки неможливо через бойові дії", - зазначив голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль.

За його даними, інтенсивно обстріляні також інші населені пункти району. У селі Валуйское системами залпового вогню "Град" пошкоджено 9 житлових будинків, 4 з них повністю зруйновані і відновленню не підлягають.

У селищі Макарове 20 снарядів пошкодили 5 будинків і газопровід. Без газу залишилося 120 будинків.

У селі Нижнє і Тепле артилерією пошкоджена школа, а один із снарядів влучив у дитячий садок, через що почалася пожежа. Постраждалих немає, оскільки ні школа, ні дитячий садок не працювали.

Станично-Луганський район зараз - найгарячіша точка контрольованої Україною Луганської області, тому обласна адміністрація просить місцевих жителів і приїжджих утриматися від поїздок в цей регіон.