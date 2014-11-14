У Донецькій області під час артобстрілу шахти одна людина загинула і двоє поранені

Про це йдеться в повідомленні енергохолдингу ДТЕК. "14 листопада в результаті артилерійського обстрілу найбільшого вугледобувного підприємства шахта "Комсомолець Донбасу" загинув працівник підприємства - гірничий майстер Андрій Філобоков, 1976 року народження. Ще двоє співробітників знаходяться в лікарні. На насосній станції, яка відкачувала метан, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині обстріляли шахту Комсомолець Донбасу

На шахту негайно були викликані підрозділи ДСНС, швидка допомога, реанімаційна протишокова група Державної воєнізованої гірничорятувальної служби.