У Донецькій області під час артобстрілу шахти одна людина загинула і двоє поранені
18:27, 14 листопада 2014Суспільство
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Одна людина загинула і двоє отримали поранення в результаті артилерійського обстрілу шахти "Комсомолець Донбасу" в Кіровському.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні енергохолдингу ДТЕК. "14 листопада в результаті артилерійського обстрілу найбільшого вугледобувного підприємства шахта "Комсомолець Донбасу" загинув працівник підприємства - гірничий майстер Андрій Філобоков, 1976 року народження. Ще двоє співробітників знаходяться в лікарні. На насосній станції, яка відкачувала метан, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
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На шахту негайно були викликані підрозділи ДСНС, швидка допомога, реанімаційна протишокова група Державної воєнізованої гірничорятувальної служби.
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