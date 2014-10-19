Шахта «Комсомолець Донбасу» знову потрапила під обстріл і була знеструмлена

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 18 жовтня з 12.45 до 17.00 по шахті «Комсомолець Донбасу», одній з найбільших в Україні шахт, а також прилеглих територій та місту Кіровське вівся артилерійський обстріл. В результаті пошкодження ліній електропередачі шахта була знеструмлена, зупинена робота насосів і вентиляції, шахту затоплює. Снаряди влучили по території та об'єктах підприємства. У момент знеструмлення під землею знаходилися 7 шахтарів, але всі вони були підняті на поверхню за допомогою дизельного генератора.

У ДТЕК відзначили, що обстріли шахти не припиняються з 10 жовтня, як тільки шахта видобула перші 300 тонн вугілля і після півторамісячного відновлення була готова запустити в роботу дві лави. Так, вранці 15 жовтня відбувався найбільш масований артобстріл шахти зі всього часу бойових дій. В той день працівник підприємства отримав осколкове поранення. Працівники щоразу ховаються в захисних спорудах. 15 жовтня снарядами були пошкоджені будівлі та обладнання механічного та енергетичного цехів. Від прямого влучення снаряда була зруйнована велика частина будівлі побутового комбінату, багато воронок на території промислового майданчика шахти. Були влучення в скіповий стовбур заввишки 124 м, без якого вугілля не зможе видавати на-гора.

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За словами директора з видобутку вугілля ДТЕК Андрія Смирнова, «артилерія не щадить ні людей, ні шахту, і кожен снаряд вбиває підприємство».

Він нагадав, що шахта «Комсомолець Донбасу» видобуває специфічний худий вуголь для Криворізької та Придніпровської ТЕС. На Криворізькій ТЕС зараз 85 тис. т вугілля (9% від складу), а на Придніпровській - 40 тис. т (8% від складу). Якщо ТЕС не будуть забезпечені вугіллям, без електроенергії може залишитися Дніпропетровська і всі сусідні області: і населення, і великі промислові об'єкти - меткомбінати, гірничо-збагачувальні комбінати, хімічні підприємства, а це - десятки тисяч робочих місць, сотні мільйонів податків, приплив валютних надходжень в Україну.

«Ми закликаємо всі сторони збройного конфлікту - відведіть свої війська від шахти, не стріляйте по ній! Не наближайтеся до території підприємства! Такі об'єкти як шахти, ТЕС, водоканали не повинні бути полем військових дій. Від їхньої роботи залежить життя мільйонів людей!» - заявив Смирнов.