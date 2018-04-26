До Харкова вперше привезли кубки Ліги чемпіонів (фото)

Під час заходу президент Федерації футболу України Андрій Павелко повідомив про рішення провести в Харкові матч збірних України і Чехії.

Вперше в історії до Харкова прибули кубок європейських чемпіонів і кубок Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок. Першими доторкнутися до легендарних трофеїв і сфотографуватися з ними змогли учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл області.

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Церемонія презентації кубків пройшла на стадіоні «Металіст». Пізніше два головні трофеї чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів УЄФА були виставлені на загальний огляд на пл. Конституції (перед Історичним музеєм). Вони пробули у Харкові цілий день. Побачити кубки ЛЧ можна до 20:00 26 квітня, передає sq.com.ua.

Під час заходу президент Федерації футболу України Андрій Павелко повідомив про рішення провести саме в Харкові матч збірних України і Чехії.

«Це одна з головних подій цього року для збірної, тому що це єдина можливість для вболівальників підтримати нашу команду на матчі з глядачами. Всі інші матчі, на жаль, без глядачів, - сказав президент ФФУ. – Тому ви, харків'яни, - головна надія нашої збірної на підтримку».

Він зазначив, що тренерський штаб національної збірної дуже добре ставиться до Харкова і воліє базуватися і проводити збори саме тут.