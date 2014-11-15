Українські кібервійська заблокували п'ять рахунків прихильників терористів

Про це у Facebook повідомив український хакер Євген Докукін.

"Були заблоковані наступні рахунки в PayPal: novorossia.tribunal@gmail.com, irinochka-sweety@mail.ru, zanashdonbass@gmail.com, egor.prosvirnin@gmail.com, carver@live.ru. Ми працюємо над блокуванням інших рахунків в цій системі", - розповів хакер, який працює разом із помічниками.

Читайте такожУкраїнські кібервійська показали кадри із життя окупованого Луганська