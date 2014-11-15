Українські кібервійська заблокували п'ять рахунків прихильників терористів
04:53, 15 листопада 2014Суспільство
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Українські кібервійська заблокували п'ять рахунків прихильників "ДНР" і "ЛНР" у системі PayPal, які вказані на різних сайтах.
snob.ru
Про це у Facebook повідомив український хакер Євген Докукін.
"Були заблоковані наступні рахунки в PayPal: novorossia.tribunal@gmail.com, irinochka-sweety@mail.ru, zanashdonbass@gmail.com, egor.prosvirnin@gmail.com, carver@live.ru. Ми працюємо над блокуванням інших рахунків в цій системі", - розповів хакер, який працює разом із помічниками.
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