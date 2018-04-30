"Натовпи" туристів: у мережі з'явилися фото пляжів Криму

Зазначається, що в окупованому Росією Криму на пляжах залишилося мало камер, які працюють.

У мережі з'явилися фото з порожніх пляжів анексованого Росією Криму, незважаючи на довгі травневі вихідні.

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У Twitter RoksolanaToday&Крим опубліковані фото порожніх курортних зон. "У Криму мало веб-камер, які працюють. З кожним роком менше", - йдеться у повідомленні.

Також з'явилися фото з порту Кавказ, їх показав користувач Kosstik. "Є одна робоча камера. Чудово видно "натовпи туристів“, які "понаїхали" на травневі", - наголосив він.

Раніше в мережі показали, що на травневі вихідні туристи не дуже поспішають в окупований Російською Федерацією Крим.