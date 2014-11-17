В мережі з'явилося відео, яке зняте в перші хвилини після катастрофи «Боїнга-777»

Агентство Associated Press виклало в мережу раніше неопубліковане аматорське відео з місця падіння малайзійського «Боїнга-777» під Донецьком. Відео зняте у перші хвилини після падіння літака.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири, були громадянами Нідерландів. 38 загиблих були громадянами Австралії.

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Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.