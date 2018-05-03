Підозрюваного у скоєнні ДТП з 11 загиблими в Кривому Розі водія перевели в СІЗО

За рішенням суду, він перебуватиме під вартою упродовж двох місяців.

В Кривому Розі водія, підозрюваного у скоєнні ДТП, жертвами якої стало 11 людей, перевели з лікарні до СІЗО.

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Про це повідомили в Криворізькому відділенні поліції. За даними поліції, через погане самопочуття досі він перебував у лікарні під наглядом конвою. Тепер медики дозволили перевести чоловіка до слідчого ізолятора.

За рішенням суду, він перебуватиме під вартою упродовж двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобус одного з підприємств Кривого Рогу.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей».

Водієві легковика оголосили підозру. У лікарні він перебував під конвоєм. 20 квітня суд арештував його на 60 днів без права внесення застави.