Смертельна ДТП у Кривому Розі: з'явилося відео моменту зіткнення маршрутки, автобуса і легковика

На відео видно, що Mazda рухається без особливого перевищення швидкості руху по місту.

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент зіткнення автомобіля Mazda, автобуса і маршрутки в Кривому Розі, в результаті якого загинули 9 осіб.

Потерпіла сторона передала відео, наявне у правоохоронців, у розпорядження видання "Перший Криворізький".

Видання зазначає, що на відео з камер спостереження видно, що Mazda рухається без особливого перевищення швидкості руху по місту. Швидкість автобуса та маршрутки визначити дещо складніше.

Також видно миготливий світлофор. Саме зіткнення транспортних засобів видно здалеку.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса 8 людей загинуло, 16 осіб були госпіталізовані.

Читайте такожДТП у Кривому Розі: кількість пасажирів не відповідала заявленій у техпаспорті18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний потерпілий.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

У той же день поліція повідомила про підозру водієві автомобіля Маzdа, який спричинив смертельне ДТП. Суд заарештував чоловіка на два місяці.