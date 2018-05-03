Адвокат про напад на "кіборга" у Києві: завдання і підготовка ударів свідчать про замах на вбивство

Поліція кваліфікувала інцидент за статтею 296 Кримінального кодексу "Хуліганство", правозахисниця же зазначає, що завдання і підготовка ударів свідчать про замах на вбивство.

Адвокат потерпілого внаслідок нападу на ветерана АТО Дмитра Вербича, який захищав Донецький аеропорт, Наталя Фещик вважає, що кваліфікація поліцією інциденту як хуліганство неправильна, оскільки завдання і підготовка ударів свідчать про замах на вбивство.

Про це Фещик заявила в коментарі УНІАН.

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"Поліція кваліфікувала інцидент за статтею 296 - "Хуліганство", але ми вважаємо, що це неправильна кваліфікація", - сказала вона.

Фещік вказує на те, що завдання і підготовка ударів свідчать про замах на вбивство. «П'ятеро нападників йшли за ним довго, підійшли, навіть не розмовляючи між собою, це говорить про їхній рівень підготовки... Вони чітко підійшли і знали, що треба робити», - відзначає адвокат.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.