Адвокат про напад на "кіборга" у Києві: завдання і підготовка ударів свідчать про замах на вбивство

15:15, 03 травня 2018
Суспільство
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Поліція порушила справу за статтею &quot;Хуліганство&quot; / скріншот з відео камери спостереження

Адвокат потерпілого внаслідок нападу на ветерана АТО Дмитра Вербича, який захищав Донецький аеропорт, Наталя Фещик вважає, що кваліфікація поліцією інциденту як хуліганство неправильна, оскільки завдання і підготовка ударів свідчать про замах на вбивство.

Про це Фещик заявила в коментарі УНІАН.

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"Поліція кваліфікувала інцидент за статтею 296 - "Хуліганство", але ми вважаємо, що це неправильна кваліфікація", - сказала вона.

Фещік вказує на те, що завдання і підготовка ударів свідчать про замах на вбивство. «П'ятеро нападників йшли за ним довго, підійшли, навіть не розмовляючи між собою, це говорить про їхній рівень підготовки... Вони чітко підійшли і знали, що треба робити», - відзначає адвокат.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

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Теги: #Київ#напад#Дмитро Вербич