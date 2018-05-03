СБУ прийшла з обшуками до прихильників Саакашвілі

Співробітники СБ шукали у активістів зброю та вибухівку.

Співробітники Служби безпеки України сьогодні проводять обшуки та допитують активістів партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

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Як повідомляє прес-служба РНС, обшуки проводились у координаторів Дніпровської районної організації Євгена Лук'янцева, Бориспільської - Ярослава Сарафінюка, а також активістів Андрія Подзеги і Тараса Охріменка.

За словами адвоката Павло Богомазова, у активістів шукали зброю, вибухівку, комп’ютери, нотатки та кредитні картки.

Один з лідерів партії Давід Сакварелідзе повідомив у Facebook, що обшуки проходять також у активіста Сергія Фесенка, а крім того - у добровольців з різних батальйонів, що брали участь в акціях протесту.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня член «Руху нових сил», народний депутат України Юрій Дерев’янко під час мітингу заявив, що його політична сила ініціює початок процедури імпічменту президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. З грудня минулого року Міхеїл Саакашвілі судився проти ДМС України через відмову надати йому статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

12 лютого цього року правоохоронці затримали екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі у Києві, в ресторані «Сулугуні», і повернули до Польщі, звідки він незаконно прибув до України. Польська сторона прийняла Саакашвілі за реадмісією.