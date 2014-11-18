Росія, яка окупувала Крим, звинуватила Захід в українській кризі

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і преси МЗС РФ, про це Лавров сказав на спільному засіданні колегій МЗС Росії і МЗС Республіки Білорусь у Мінську.

«Ситуація в міжнародних відносинах останнім часом суттєво ускладнилась, це є прямим наслідком серйозних системних проблем, які пов'язані насамперед з небажанням західних держав будувати простір рівної і неподільної безпеки, їх курсом на повзуче розширення на схід контрольованого Заходом геополітичного простору, що нагромадились з часів закінчення «холодної війни». Кульмінацією цього негативного розвитку подій стала криза в Україні», - сказав Лавров.

За його словами, через збройний антиконституційний переворот Україна «виявилась на межі розколу і була втягнута у братовбивчу війну».

Лавров закликав «негайно приступити до всеосяжного внутрішньоукраїнського діалогу за участю всіх регіонів і політичних сил цієї країни відповідно до Женевської заяви від 17 квітня ц.р. і мінських домовленостей від 5 вересня».

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Лавров у розмові з держсекретарем США Джоном Керрі заявив, що Київ повинен домовлятися «з Донецьком і Луганськом у контексті виборів, що там відбулися».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і за підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки».

Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У рамках Мінських домовленостей від 5 вересня сепаратисти, зокрема, зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України.

Однак 2 листопада на окупованих територіях Донецької і Луганської областей підтримувані Росією терористичні угруповання організували вибори глав «республік» і депутатів «народних рад» «ЛНР» і «ДНР».

Офіційний Київ, Євросоюз і США засудили проведення таких «виборів» і не мають наміру визнавати їх підсумки.

А Росія вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.