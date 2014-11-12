Лавров заявив, що Київ повинен налагодити діалог із бойовиками «ДНР» і «ЛНР»

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси МЗС РФ за підсумками телефонної розмови голів зовнішньополітичних відомств двох країн.

«Під час обміну думками про поточну обстановку на південному сході України (проросійські бойовики за допомогою військ РФ контролюють кілька районів Донецької і Луганської областей, термін «південний схід» використовується владою Росії для пропагандистських цілей - УНІАН) Лавров особливо наголосив на пріоритетному характері налагодження стійкого прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом у контексті виборів, що там відбулися, а також неприпустимості зриву виконання мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Телефонна розмова відбулася за ініціативи американської сторони, зазначили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

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РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У рамках Мінських домовленостей від 5 вересня сепаратисти, зокрема, зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України.

Проте 2 листопада на окупованих територіях Донецької і Луганської областей підтримувані Росією терористичні угруповання організували вибори голів «республік» і депутатів "народних рад" «ЛНР» і «ДНР».

Офіційний Київ, Євросоюз і США засудили проведення цих «виборів», і не мають наміру визнавати їх підсумки.

Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.

4 листопада Рада національної безпеки і оборони України за рекомендацією президента України ухвалила рішення внести до ВР законопроект про скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який був ухвалений у рамках Мінських домовленостей.

6 листопада терористичні організації "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка" заявили про намір запропонувати "нову редакцію Мінського протоколу" під час чергового раунду консультацій в Мінську, який відбудеться наприкінці листопада.