Поліція розслідує нові вибухи в Балаклії як недбале ставлення до військової служби

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на території військового арсеналу в Балаклії.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

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За відомостями поліції, слідчими відділу спецполіції ГУНП в Харківській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 травня, у м. Балаклія Харківської області на технічній території військової частини «65 Арсенал» Міністерства оборони України виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га.

Постраждалих у результаті надзвичайної події немає. Порушень інфраструктури району не зафіксовано. На цей час пожежа локалізована. Вибухів боєприпасів не спостерігається. Організована евакуація не проводилася.