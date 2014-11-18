У Полтавській області перекинувся автобус з 30 пасажирами

12:10, 18 листопада 2014
Суспільство
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У Полтавській області на дорозі Нехвороща-Санжари-Решетилівка біля села Галущина Гребля перекинувся рейсовий автобус сполученням Нехвороща-Полтава, в якому знаходились 30 осіб.

В Полтавской области в ДТП с участием автобуса погибли 2 людей / фото erve.ua

В результаті аварії двоє пасажирів загинули на місці пригоди, ще кілька людей травмовані. Про це на сторінці в соцмережі написав голова прес-служби управління МВС у Полтавській області Юрій Сулаєв.

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У повідомленні говориться, що ДТП сталося близько 8.30.В даний час на місці аварії працює слідчо-оперативна група міліції, медики і рятувальники.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу.

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