У Полтавській області перекинувся автобус з 30 пасажирами
12:10, 18 листопада 2014Суспільство
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У Полтавській області на дорозі Нехвороща-Санжари-Решетилівка біля села Галущина Гребля перекинувся рейсовий автобус сполученням Нехвороща-Полтава, в якому знаходились 30 осіб.
У Полтавській області в ДТП за участю автобуса загинули 2 людей / фото erve.ua
В результаті аварії двоє пасажирів загинули на місці пригоди, ще кілька людей травмовані. Про це на сторінці в соцмережі написав голова прес-служби управління МВС у Полтавській області Юрій Сулаєв.
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У повідомленні говориться, що ДТП сталося близько 8.30.В даний час на місці аварії працює слідчо-оперативна група міліції, медики і рятувальники.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу.
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