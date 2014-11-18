В СБУ поки не підтверджують завезення бойовиками на Донбас обладнання для друку грошей

СБУ не підтверджує інформацію про завезення бойовиками на схід України обладнання для друку фальшивої гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказав голова СБУ Валентин Наливайченко, відповідаючи на запитання журналістів.

“Що стосується обладнання для друку грошей, цю інформацію станом на сьогодні ми не підтверджуємо. Вона підлягає перевірці”, - сказав Наливайченко.

Читайте такожІз грудня уряд припинить виплачувати пенсії жителям окупованого Донбасу

Як повідомлялося, раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що бойовики завозять на Донбас обладнання для друку фальшивої гривні.

"Зараз вже відома інформація про те, що ніби як завозяться друкарські верстати для друку фальшивої гривні", - сказав він.