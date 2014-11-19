У Маріуполі погода заважає солдатам нести оборону

00:37, 19 листопада 2014
Суспільство
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У Маріуполі солдатам доводиться нести оборону в дуже складних умовах.

ТСН

Новий ворог української армії - погода.  Злива, холод, на дорогах ожеледиця, всі під’їзди до бойових позицій - розмито, передає ТСН.

Доїхати звичайною машиною на передову майже неможливо. 

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