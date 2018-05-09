Скандальний концерт на "Інтері": "Нацкорпус" збирається в гості до Льовочкіна

"Нацкорпус" збирається поїхати до співвласника телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна.

Представники Нацкорпусу планують у четвер "навідатися в гості" до співвласника телеканалу "Інтер", заступника голови фракції "Опозиційний блок" Сергія Льовочкіна.

Про це заявив прес-секретар Національного корпусу Олександр Алфьоров біля будівлі телеканалу в середу ввечері після показу в ефірі скандального концерту до Дня перемоги, передає УП.

"Ми не воюємо з порожніми стінами. Ми не воюємо з тими, хто прийшов сюди, в тому числі, підтримувати правопорядок… Ми б'ємо по замовниках цього цирку", - сказав він.

"Завтра ми закликаємо до загальної мобілізації, щоб зробити точковий удар по замовнику цієї оперети, олігарху Сергій Льовочкіну", - додав Алфьоров.

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Представник Нацкорпусу закликав збиратися в четвер о 13 годині біля станції метро Видубичі та їхати до будинку Льовочкіна.

"Ми закликаємо вас усіх завтра прийти і навідатися в гості до головного замовника цієї провокації", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, зранку представники "Нацкорпсу" та "Національних дружин" почали пікетувати будівлю телеканалу "Інтер" на вул. Дмитрівській у Києві.

Станом на 19.30 біля будівлі перебували близько 100 пікетувальників.

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі "Інтер", в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.