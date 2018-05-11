Полторак розповів, чи чекати нової хвилі мобілізації

За словами міністра оборони, наразі є облік мобілізаційного ресурсу, перша черга складає 150 тисяч осіб.

В Україні не буде проводитися нова хвиля мобілізації, хоча загроза атаки з боку Росії все ще висока.

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Про це в інтерв’ю виданню «Обозреватель» розповів міністр оборони Степан Полторак.

"Зараз я не бачу такої необхідності, не дивлячись на загрози, які є з боку Росії. По-перше, нами вже проведена серйозна робота – створений резерв, перша черга – 150 тис. По-друге, є резерв озброєння, техніки. Рівень мотивації і підготовки особового складу значно вище. У нас є облік мобілізаційного ресурсу - військкомати вже мають можливості досить швидко розгортатися і працювати на повну потужність", – сказав Полторак.