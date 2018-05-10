Полторак перевірив виконання завдань на Донбасі Об'єднаними силами

Основною метою поїздки Полторака на Донбас була перевірка роботи Об'єднаних сил через 10 днів після початку.

Міністр оборони Степан Полторак в рамках робочої поїздки на Донбас перевірив виконання Об’єднаними силами завдань зі стримування російської агресії.

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Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони. «Основною метою поїздки була перевірка виконання завдань Об’єднаними силами на даному етапі, а саме за 10 днів від початку проведення операції», - йдеться в повідомленні.

Полторак перевірив організацію виконання завдань зі стримування російської агресії, які покладені на Об’єднані сили, а також стан взаємодії всіх елементів військового, правоохоронного та цивільного блоків, які входять до складу ОС.

Міністр заслухав командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва та інших офіцерів об’єднаного командного пункту за напрямками діяльності.

Зокрема, основна увага була зосереджена на ситуації в районі проведення операції, а саме щодо загострення на лінії бойового зіткнення, проблем, які існують, та шляхи їх усунення, а також яких результатів досягнуто з урахуванням саме досвіду проведення ООС.

«Сьогодні 10 днів з початку операції Об’єднаних сил, і тому я прибув сьогодні для того, щоб дізнатися, з якими труднощами ви стикнулися зараз на початку проведення операції, а також саме головне визначити кроки, які нам потрібно здійснити для вирішення цих проблемних питань у найкоротші терміни», — зазначив Полторак.

Глава оборонного відомства акцентував свою увагу на необхідності максимального зосередження зусиль на удосконаленні роботи з облаштування опорних пунктів, допуску до району проведення операції, забезпеченні та підготовці резервів, зменшенні до мінімуму втрат серед особового складу, підвищенні рівню військової дисципліни, а також визначенні нагальних потреб в необхідному озброєні, боєприпасах та інших матеріальних та технічних засобах.

Міністр оборони також заслухав начальника Головного управління розвідки генерал-лейтенанта Василя Бурбу щодо організації роботи зі взаємодії між розвідувальними органами, які залучені до операції Об’єднаних сил.

Окремо обговорювалися питання взаємодії військової та цивільної складових операції, інформаційного забезпечення операції, сприяння роботі журналістів, волонтерів та інших осіб, які допомагають ЗС України.