Справу судді, що відпустила екс-беркутівця, передадуть до суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора України Олег Заліско.

Він нагадав, що саме завдяки зміні запобіжного заходу підозрюваному Садовнику суддею Волковою він зміг утекти.

“Прокуратура відреагувала на це і судді було вручено повідомлення про підозру у вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу – «прийняття завідомо неправосудного рішення». До Вищої кваліфікаційної комісії суддів направлено клопотання про відсторонення судді від займаної посади. На даний час слідчі дії по цьому кримінальному провадженню завершуються і, я думаю, що впродовж найближчого місяця кримінальне провадження буде скероване до суду для розгляду по суті”, - сказав Заліско.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня ц. р. Генеральна прокуратура повідомила про підозру судді Печерського райсуду м.Києва Волковій за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.375 ККУ - постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час розслідування, яке проводить прокуратура м. Києва, було встановлено, що вказана суддя, розуміючи завідомо неправосудний характер прийнятого рішення, всупереч вимогам кримінального процесуального закону, склала та постановила завідомо неправосудну ухвалу, якою відмовила у задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою командира "Беркуту" Садовника.

"Натомість суддею був застосований запобіжний захід - домашній арешт та звільнено останнього з-під варти у залі судового засідання. У результаті, підозрюваний у вчиненні особливо тяжкого злочину Садовник з метою уникнення покарання зник з місця свого постійного проживання", - говориться у повідомленні ГПУ.

На даний час слідчими Генеральної прокуратури його оголошено у розшук.

Санкція ч.2 ст.375 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.