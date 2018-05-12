Порошенко підписав указ про розвиток спортивної реабілітації учасників бойових дій

Указ був підписаний президентом під час виступу на церемонії нагородження переможців національних "Ігор Нескорених" у Києві.

Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях".

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Указ був підписаний під час виступу президента на церемонії нагородження переможців національних "Ігор Нескорених" у Києві, передає "112 Україна". За словами глави держави, документ забезпечить формування системи спортивної реабілітації ветеранів в Україні, доступність занять спортом для осіб з інвалідністю. Також він передбачає розширення мережі спортзалів та забезпечення доступності протезів для заняття спортом.

Окремо в Указі передбачено залучення учасників бойових дій до спортивних змагань та інших заходів, у тому числі міжнародним, проведеним за участь країн-членів НАТО.

Крім того, Порошенко провідомив, що надалі питаннями інклюзивності та спортивної реабілітації учасників бойових дій опікуватиметься єдиний державний орган - ймовірно, Міністерство у справах ветеранів.

Як повідомляв УНІАН, національні змагання "Ігри Нескорених-2018" відбулися сьогодні, 12 травня, на стадіоні "Піонер" в Києві. Змагання є фінальним етапом відбору кандидатів у національну команду, яка нинішньої осені буде представляти Україну на світових "Іграх Нескорених" в австралійському Сіднеї.