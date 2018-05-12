У Києві стартували національні змагання «Ігри нескорених» (фоторепортаж)

В іграх беруть участь 175 осіб з 23 регіонів. До складу національної збірної будуть відібрані 15 спортсменів, які восени представлять Україну на світових змаганнях в австралійському Сіднеї.

У Києві стартували національні змагання «Ігор нескорених», які є фінальним етапом відбору кандидатів до національної команди, що цієї осені представлятиме Україну на світових «Іграх нескорених» (Invictus Games) в австралійському Сіднеї.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, участь у церемонії відкриття взяла віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

У своєму вітальному слові вона побажала успіху учасникам змагань і висловила впевненість, що команда, яка буде сформована за результатами змагань, гідно представить нашу країну в Австралії восени.

Своєю чергою заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, національні «Ігри нескорених» та підготовка до них є важливою складовою в процесі реабілітації військовослужбовців. Він також додав, що Міноборони докладе всіх зусиль, аби команда України достойно представила країну на змаганнях у Сіднеї.

Читайте такожУкраїна завоювала 14 медалей на "Іграх Нескорених"

«Ігри нескорених» – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі. Засновником ігор є принц Гаррі. У змаганнях беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани.

Цього року в національних іграх беруть участь 175 учасників з 23 регіонів. Вони представляють Збройні сили України, Національну гвардію, Національну поліцію, Державну прикордонну службу та Службу безпеки України, добровольчі підрозділи та ветеранів. До складу збірної України будуть відібрані 15 спортсменів.

Збірна України вдруге братиме участь в Invictus Games. Минулого року в Торонто під час свого дебюту на світових «Іграх нескорених» українська команда стала однією з найкращих серед 16 учасників, завоювавши загалом 14 медалей, 8 з яких – золоті.

Invictus Games-2018 відбудуться 20-27 жовтня в Сіднеї (Австралія). Вони будуть уже четвертими. Планується, що участь у цьогорічних змаганнях візьмуть 19 збірних.