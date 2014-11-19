У Львові троє молодиків до смерті побили міліціонера

Працівники львівської міліції затримали трьох підозрюваних у побитті до смерті міліціонера, передає LB.ua.

"Встановлено, що 26-річний працівник міліції разом зі своїм 30-річним товаришем 19 листопада, близько опівночі, перебували в одному з кафе-барів на вулиці Сихівській. Неподалік від них, за сусіднім столиком перебувала компанія чоловіків. Один з них голосно, виражався нецензурними словами. Працівник міліції представився їм і зробив зауваження, але зловмисник почав сперечатися з вартовим порядку. В результаті між ними виникла словесна перепалка, а пізніше - бійка", - повідомляє прес-служба ГУ МВС у Львівській області.

Від отриманих травм 26-річний міліціонер помер у кареті швидкої допомоги. У нього залишилася дружина і малолітня дитина.

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Правоохоронці затримали трьох чоловіків у квартирі багатоповерхівки в Сихівському районі, де вони знімали квартиру, приїхавши до Львова шукати роботу. Двом з них по 23 роки, третьому - 21 рік. Всі вони перебувають у родинних стосунках.

Правоохоронці також встановили особу дівчини, яка була зі зловмисниками на момент вчинення ними кримінального правопорушення. Вона повідомила слідчим, що працівник міліції представився і попросив, щоб його товариші вели себе толерантно. Коли ж він вийшов на вулицю, її знайомі вибігли за ним, почалася бійка.

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"Одна з дівчат, яка була присутня при цьому, цинічно і холоднокровно знімала бійку на відеокамеру свого мобільного телефону", - повідомляють в міліції.

Розкрити злочин допомогли громадські організації «Варта-1» та «Варта-700»

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.