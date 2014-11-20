В'ятрович: "Основна ідентичність сучасної Росії - це радянські цінності"
Світ повинен зрозуміти: те, що зараз відбувається - це не війна України з Росією, і не внутрішньоукраїнський конфлікт. Це боротьба європейських ліберально-демократичних цінностей з радянськими, на які спирається Путін.
Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
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"Росія неодноразово давала зрозуміти, що її амбіції - відновлення впливу в межах СРСР. Якщо Путін зуміє підпорядкувати собі нашу владу, наступними будуть країни Балтії", - зазначив Володимир В'ятрович.
Він зазначив, що "основна ідентичність сучасної Росії - це радянські цінності". При цьому Володимир В'ятрович зазначив, що Україна вже намагається переосмислити радянське минуле і це саме по собі виклик для Росії. "По-перше тому що відродження СРСР можливе лише за участі Києва. А по-друге засудження злочинів комуністичного минулого набуває зовсім іншого звучання, якщо до нього приєднається Україна", - підкреслив він.
На думку директора Українського інституту національної пам'яті, основний урок історії для України полягає в тому, що для протистояння агресору громадяни і влада мають об'єднатися.
Повний текст інтерв'ю Володимира В'ятровича читайте у випуску журналу "Новое время" 21 листопада.