В'ятрович: "Основна ідентичність сучасної Росії - це радянські цінності"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

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"Росія неодноразово давала зрозуміти, що її амбіції - відновлення впливу в межах СРСР. Якщо Путін зуміє підпорядкувати собі нашу владу, наступними будуть країни Балтії", - зазначив Володимир В'ятрович.

Він зазначив, що "основна ідентичність сучасної Росії - це радянські цінності". При цьому Володимир В'ятрович зазначив, що Україна вже намагається переосмислити радянське минуле і це саме по собі виклик для Росії. "По-перше тому що відродження СРСР можливе лише за участі Києва. А по-друге засудження злочинів комуністичного минулого набуває зовсім іншого звучання, якщо до нього приєднається Україна", - підкреслив він.

На думку директора Українського інституту національної пам'яті, основний урок історії для України полягає в тому, що для протистояння агресору громадяни і влада мають об'єднатися.

Повний текст інтерв'ю Володимира В'ятровича читайте у випуску журналу "Новое время" 21 листопада.