МЗС рекомендувало українцям не їхати до Росії на ЧС-2018 через загрозу безпеці

У МЗС наголошують, що у російських футбольних угрупованнях не приховують свого ворожого ставлення до українців, і рекомендують громадянам України утриматися від поїздок до РФ на футбольні матчі.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що українські вболівальники можуть стати жертвою агресії з боку російських фанатських угруповань при відвідуванні матчів чемпіонату світу з футболу, який в червні-липні відбудеться в Росії.

Читайте такожЗа місяць до старту ЧС-2018 ситуація з правами людини в Росії різко погіршилася - звіт HRW

Про це йдеться в заяві МЗС України у зв’язку з проведенням у РФ фінальної частини чемпіонату світу з футболу. "Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Російської Федерації для відвідання змагань фінальної частини чемпіонату світу з футболу, яка відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року", - заявили українські дипломати.

"Перебування громадян України на території РФ пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки. Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії. У порушення своїх зобов’язань за Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року Росія вдається до ганебної практики обмеження або взагалі відмови у доступі до затриманих громадян України консулів та адвокатів. Можливості консульського захисту громадян України на території держави-агресора на теперішній час – обмежені", - наголосили в МЗС.

"Розпалювання силами кремлівської пропаганди антиукраїнських настроїв є додатковим фактором ризику для перебування громадян України на території Російської Федерації. Будь-яка демонстрація своєї приналежності до України може спровокувати цілеспрямовану агресію з боку російських фанатських угруповань, більшість з яких не приховують свого ворожого ставлення до українців", - підкреслюється в заяві.

У МЗС нагадали, що також закликали закордонних партнерів політично бойкотувати фінальну частину чемпіонату світу з футболу на території Росії.

"Вважаємо, що відмова у направленні до РФ офіційних делегацій стане важливою демонстрацією міжнародної солідарності у несприйнятті агресивної політики РФ та здійснення злочинів проти прав людини, дієвості наших зобов’язань щодо поваги до принципів та норм міжнародного права", - заявили в МЗС.

Водночас українські дипломати у разі вимушеної поїздки до РФ та виникнення під час перебування у цій країні обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендують українцям невідкладно звертатися до дипломатичних установ України в РФ.

Зокрема, до посольства України в Москві за номером телефону:+7 (495) 629-19-88, 629-34-22, 629-28-04, 629-69-22, 629-42-44, 629-14-57, номер «гарячої лінії» +7 (919) 768 77 96 або за адресою електронної пошти: gc_ru@mfa.gov.ua.

Також можна звертатися до генерального консульства України в Ростові-на-Дону за номерами телефонів: +7 (863) 262 57 89, 227 05 51, 227 05 49, номер «гарячої лінії» +7 (918) 587 99 93 або за адресою електронної пошти: gc_rur@mfa.gov.ua та генерального консульства України в Санкт-Петербурзі за номером телефону: +7 (812) 331 51 66, номер «гарячої лінії» +7 (921) 304 05 72 або за адресою електронної пошти: gc_rus@mfa.gov.ua.

Крім того, до консульства України в Єкатеринбурзі за номерами телефонів: +7 (343) 282-92-10, 282-92-14, номер «гарячої лінії» +7 (953) 000 02 07 або за адресою електронної пошти: gc_rue@mfa.gov.ua та консульства України в Новосибірську за номерами телефонів: +7 (383) 319 00 16, 319 00 66, номер «гарячої лінії» +7 (913) 379 12 93 або за адресою електронної пошти: gc_nov@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 квітня після завершення другого етапу продажу квитків українські вболівальники придбали на матчі ЧМ-2018 у Росії 4 тис. 140 квитків.

Чемпіонат світу з футболу відбувається раз на чотири роки. У 2018 році господарем турніру буде Росія. Змагання пройдуть з 14 червня до 15 липня. Участь у турнірі візьмуть національні збірні 32 країн.