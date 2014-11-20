Голова спецмісії ОБСЄ завтра поїде на Донбас

Про це він сказав на брифінгу у кризовому Українському медіа-центрі. "Завтра я поїду в східну Україну для зустрічей з офіційними особами, а також представниками громадянського суспільства", - сказав Ертугуль Апакан.

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У прес-службі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні УНІАН повідомили, що Ертугуль Апакан зустрінеться з головою Луганської обласної держадміністрації Геннадієм Москалем, а також відвідає Краматорськ та Сєвєродонецьк.

Ертугуль Апакан відзначив необхідність вирішити питання облаштування внутрішньо переміщених осіб "Ми особливо стурбовані збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб Настає зима, і ми повинні звернути увагу на цю групу людей", - сказав він.