Голова спецмісії ОБСЄ завтра поїде на Донбас

14:47, 20 листопада 2014
Суспільство
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Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугуль Апакан завтра відвідає східну Україну.

Глава мисии ОБСЕ посетит Донбасс / OSCE

Про це він сказав на брифінгу у кризовому Українському медіа-центрі. "Завтра я поїду в східну Україну для зустрічей з офіційними особами, а також представниками громадянського суспільства", - сказав Ертугуль Апакан.

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У прес-службі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні УНІАН повідомили, що Ертугуль Апакан зустрінеться з головою Луганської обласної держадміністрації Геннадієм Москалем, а також відвідає Краматорськ та Сєвєродонецьк.

Ертугуль Апакан відзначив необхідність вирішити питання облаштування внутрішньо переміщених осіб "Ми особливо стурбовані збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб Настає зима, і ми повинні звернути увагу на цю групу людей", - сказав він.

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